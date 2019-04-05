الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، استقرار معدل البطالة عند 3.8 بالمئة في مارس/ آذار 2019، وهو نفسه المسجل في الشهر السابق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 196 ألف فرصة عمل خلال مارس الماضي، في مجال الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتقنية.

وغالبا ما يستقر معدل البطالة عند ذلك المستوى المذكور، رغم إضافة فرص عمل جديدة كلما استجد وافدين جدد إلى سوق العمل.

وأضاف البيان أن متوسط عدد ساعات عمل الموظفين أسبوعيا ارتفع بمقدار 0.1 ساعة، إلى 34.5 ساعة في مارس الماضي، ما عوض انخفاضا قدره 0.1 ساعة في الشهر السابق له.

وخلال مارس الماضي، ارتفع أجر الموظف بالولايات المتحدة في الساعة بمقدار 4 سنتات، ليصل 27.70 دولارا، مقابل زيادة قدرها 10 سنتات في الشهر السابق له.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد بلاده يبدو قويا، “رغم الإجراءات غير الضرورية والمدمرة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)”.

واعتاد ترامب مؤخرا، توجيه انتقادات إلى الفيدرالي الأمريكي، بعدما رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أربع مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

ومؤخرا، أبقى (الفيدرالي الأمريكي) سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الثانية خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمئة.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: “الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة قوة، على الرغم من السياسات النقدية التي اتبعها الفيدرالي”.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو بـ 2.9 بالمئة في 2018، مقابل 2.2 بالمئة عام 2017.