ليبيا – نفي اللواء عبدالسلام الحاسي آمر غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة صحة ما أوردته قناة ليبيا لكل الأحرار عن سيطرة قوات قادمة من مصراتة على بوابة ودان أو أي منطقة داخل حدود الجفرة .

وإتصلت صحيفة المرصد مساء الجمعة باللواء الحاسي للتثبت مما أوردته القناة و قال : ” كل ما أوردته هذه القنوات المشبوهة عن الجفرة وودان مجرد أضغاط أحلام و تراهات غير صحيحة ولا وقت لدينا أصلاً للرد عليها ” . فيما بينت صور تلقتها المرصد إستمرار تمركز قوات الجيش في البوابة التي تحدثت عنها قناة ليبيا الأحرار .

وفي ذات السياق أكد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة جاهزيتهم التامة لتنفيذ ” خطة سحق ” كل من يتصور بأن بإمكانه المساس بالجفرة وبحدوها الإدارية من ودان إلى هون وزلة والفقهاء أو شرقاً بمناطق الهلال النفطي .

وفي الأثناء تدور إشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وحكومة الوفاق في مناطق جنوب طرابلس وصلت إلى منطقة قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس العالمي بعد سيطرة الجيش على مناطق سوق الخميس والسبيعة .

المرصد – خاص