ليبيا – طمأنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني أهالي العاصمة طرابلس بأن جيشهم لم يأتِ غازيًا ولا معتديًا ولا منتقمًا، إنما جاء لتحرير العاصمة من قبضة الجماعات الإرهابية المارقة، ومن سطوة العصابات الخارجة عن القانون، والمافايات المتغولة على حريات البشر وأرزاقهم.

الحكومة المؤقتة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه تطمئن على أن الأملاكَ العامَّةَ والخاصَّةَ لن تُمسَّ بالتنسيق مع قيادات الجيش ، مشيرةً إلى أن السكان سيكونون في مأمنٍ من أي اعتداء..

كما طمأنت الحكومة كلَّ السفارات والبعثات الدبلوماسية، والشركات الأجنبية بأنها كفيلة بحمايتها، متعهدةً بالحفاظ عليها، والحرص على سلامة العاملين بها وصون ممتلكاتها.

وبشرت الحكومة المؤقتة أبناء الشعب الليبي بأنَّ ساعةَ النصر قريبةٌ جدًّا حسب قولها ، مضيفةً :” أنَّ فجرَ الفرجِ آتٍ لا محالة”.