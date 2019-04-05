ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبدالرحمن السويحلي الى توسعة رقعة الحرب والقتال ضد قوات الجيش بقيادة المشير خليقة حفتر .

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي قال السويحلي : ” أرادها حفتر حربا فلتكن حربا وسيدفع هو ثمنها وليس المغرر بهم. هذه المرة لابد أن تكون معركة شاملة لاجتثاث مشروع عودة الاستبداد من جذوره أينما وجد نهائيا “

‏كما نستهجن البيانات الدولية للتهدئة التي تشارك فيها دول اتهمها بالتورط فى دماء الليبيين رافضاً التهدئة قبل اندحار ماوصفها بالعصابة لجحرها بالرجمة .

وشن السويحلي هجوماً لاذعاً على جماعة الإخوان المسلمين التي أطاحت به من رئاسة مجلس الدولة قائلاً : ” لا مجال بعد اليوم لحزب الجماعة الإنتهازيين أن يركب موجة التصدى لحفتر للمتاجرة بتضحيات الرجال ” .

وختم السويحلي بأن هذه الجماعة تعودت طيلة المدة الماضية، للبقاء فى المشهد والاستمرار فى التغلغل فى مفاصل الدولة مطالباً بالتصدى لهم وقطع الطريق عليهم كهدف أساسي لحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات