ليبيا – أعلن المكتب الاعلامي للقيادة العامة اليوم الجمعة أن عمليات التقدم نحو العاصمة طرابلس بدأت فعليا بشكل عسكري منظم لخوض ما وصفتها بـ” معارك العزة والشرف والكرامة” ، مؤكدةً بأنها ستظفر بالنصر والفتح المبين تلبية لنداءات أهل طرابلس المتكررة.

مكتب الاعلام بالقيادة العامة للجيش وشعبة الاعلام الحربي نبها في بيان مشترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين لعدم نشر أي تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش ومواقع وأماكن تقدمه ، مرجعين هذا الطلب إلى الحفاظا على أرواح جنود القوات المسلحة.

ونبه إعلام قيادة الجيش المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أي مواقع للاشتباكات حفاظاً على سلامتهم ، مبيناً بأنهم سيقومون بنشر تفاصيل أية تقدمات حال الانتهاء منها وتأمين المناطق المحررة .