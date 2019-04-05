ليبيا – أعلن اللواء التاسع مشاة ترهونة تبعيته اليوم الجمعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ، مبيناً بأنه على استعداد لتنفيذ أي أوامر من القائد العام للقوات المسلحة .

وحث اللواء التاسع في بيان مصور نشر على قناة الحدث واطلعت عليه المرصد كافة منتسبيه وآمري المحاور القتالية التابعة له على ضرورة المحافظة على ممتلكات الشعب وتأمينها وتأمين المؤسسات المدنية الى حين تسليمها للجهات المختصة .

يشار إلى أن بيان اللواء التاسع يأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .