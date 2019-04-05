ليبيا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بمقر إقامته بمدينة طبرق اليوم الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفقة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

اللقاء تناول بحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق أخر المستجدات في الشأن الليبي وسُبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد بالإضافة إلى الملتقى الوطني المُزمع إقامته بمدينة غدامس منتصف الشهر الجاري.

وأضاف بليحق خلال تصريح صحفي بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة ان تكون مخرجات الملتقى الوطني وفقاً لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية كما تم التأكيد على إنهاء الإستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب أكد على وفاء البرلمان بكافة الاستحقاقات التشريعية المناط بها اخرها اصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد وبأن يتم من خلال الملتقى الوطني وضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد .