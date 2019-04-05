إسبانيا – أعرب رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن أمنيته بتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه إلى الأبد باعتباره أحد أهم أيقونات النادي الكتالوني عبر تاريخه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، ولكن إدارة النادي الكتالوني لن تنتظر حتى حلول هذا التاريخ وأنها تنوي بدء مفاوضاتها مع أسطورة الكرة الأرجنتينية مطلع العام المقبل.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها “ماركا”: نرغب في أن يبقى طويلا حتى نتمكن من الاستمتاع بالكرة التي يقدمها، ليونيل تمكن من تجاوز حدود برشلونة، العالم أجمع معجب به، ويخرج مصحوبا بالتصفيق من ملاعب أخرى.

يشار إلى أن ميسي جدد عقده ثماني مرات مع برشلونة منذ ظهوره الأول مع الفريق في عام 2005، وكان التجديد الأخير في عام 2017.

وأضاف بارتوميو قائلا: نرغب في تمديد التعاقد معه، نفكر في هذا، إنه شاب يبلغ من العمر “31 عاما” ولا يزال لديه عامان إضافيان في عقده، دائما ما يقدم أشياء جديدة، لا يزال أمامه الكثير من الأعوام في عالم كرة القدم، خلال الأشهر المقبلة سنجلس معه من أجل أن يستمر لأعوام أكثر في كامب نو .

ولم يستبعد بارتوميو أن يقدم برشلونة عقدا مدى الحياة لميسي كما فعل مع لاعبه السابق أندريس إنييستا ليبقى في ناد واحد طوال مسيرته كما فعل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

المصدر: marca