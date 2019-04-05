إسبانيا – شارك الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي برشلونة، اليوم، في تدريبات فريقه، ما رفع منسوب التفاؤل بقدرته على المشاركة في المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وأعلن النادي الكتالوني: “ديمبيلي وغاسبر سيليسن (حارس مرماه الهولندي الذي يعاني من إصابة بدوره) شاركا جزئيا في تدريبات المجموعة”.

وأصيب ديمبيلي بتمزق عضلي خلال مباراة البارسا ضد ليون الفرنسي (5-1)، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في الـ13 من مارس الماضي، وأعلن حينها ناديه غيابه لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكشفت الصحف الإسبانية أن ديمبيلي لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي غدا، لكنه قد يلتحق بالمجموعة في المباراة ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة “آس” إلى وجود حظوظ ليكون النجم الفرنسي ضمن لائحة فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر وكالات