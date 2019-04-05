ليبيا – أعربت بعثة الإتحاد الأوروبي في بياناً لها الخميس عن قلقها العميق إزاء التحشيدات العسكرية الجارية في ليبيا والخطاب التصعيدي الذي قد يؤدي بشكل خطير الى مواجهة لا يمكن السيطرة عليها.

البعثة حثت في بيانها الذي أصدرته بالاتفاق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد في ليبيا تلقت المرصد نسخة منه جميع الأطراف على تهدئة التوتر على الفور ووقف جميع الأعمال الاستفزازية ، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.