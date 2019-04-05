ليبيا – أكد عميد مدينة غريان المكلف من الحكومة المؤقتة البهلول الصيد أن الأوضاع في المدينة هادئة تماماً ولا وجود لأصوات اشتباكات في المدينة أو في المدن القريبة منها.

الصيد أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك “الروسية اليوم الجمعة إلى عدم تسجيل حالات نزوح من غريان التي تبعد عن العاصمة 80 كيلومتراً.

وتابع عميد مدينة غريان الذي تم تعيينه بعد دخول قوات الجيش إلى المدينة :” إن الجيش الوطني دخل مدينة غريان وبسط سيطرته عليها بشكل كامل دون أي مقاومة من المليشيات العسكرية التي انسحبت باتجاه طرابلس من المدينة قبل ساعة من وصول قوات الجيش”.