بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا ومباحثاته مع نتنياهو

بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا ومباحثاته مع نتنياهو

موسكو – أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين ناقش مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار محادثاته مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: “تمت في الاجتماع مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي جرت أمس الخميس”.

وأضاف: “كما تم تبادل الآراء في إطار التحضيرات لاجتماع مجلس التعاون الأعلى بين روسيا وتركيا واجتماع المنتدى الدولي للقطب الشمالي في سان بطرسبورغ، المخطط لإجرائهما في الأسبوع القادم، وكذلك الاتصالات الدولية على هامش هذا المنتدى”.

وشارك في الجلسة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين أنتون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

المصدر: نوفوستي