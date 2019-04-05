بروكسل – جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مهاجمته للنظام الإيراني بسبب ما اسماه الانشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وقال بومبيو على هامش مشاركته في اجتماع دول “الناتو” إن بلاده تعمل مع حلفائها لتفكيك تهديدات إيران، ومن ناحية أخرى تتخذ تدابير وقائية وتفرض عقوبات كي لا تمتلك إيران الموارد للقيام بأنشطتها الإرهابية، متهما طهران بعرقلة جهود واشنطن وحلفائها في منع داعش من تجنيد الإرهابيين الأوروبيين في العراق وسوريا.

وطالب بومبيو النظام الإيراني بتعديل سلوكه، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفا أن قادة النظام الإيراني على دراية بالاغتيالات التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية في أوروبا مؤخرا على حد تعبيره.

رويترز