تحذير مفاجئ لبسمة بوسيل من أسيل عمران…مَن قال لها “احترسي” وكيف ردّت؟

تحذير مفاجئ لبسمة بوسيل من أسيل عمران…مَن قال لها “احترسي” وكيف ردّت؟

مصر – تلقت المصممة المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها على “إنستغرام”، تحذيراً من إحدى المتابعات تدعوها فيه إلى الانتباه من تعاون الفنانة السعودية أسيل عمران مع زوجها الفنان المصري تامر حسني.

وكتبت المتابعة: “نصيحتي احترسي من أسيل وأنا عارفة بقول إيه”. ما دفع المصممة إلى الردّ حيث كتبت: “حبيبتي حرام تحكمي على حد وانت ما تعرفيهوش. أسيل بنت متربية أوي ومحترمة وهي وتامر صحاب وبقيت صاحبتي أنا كمان لما تعرفنا”.

وأضافت: “إحنا أصلاً بنفهم أوي في الناس وتامر عمرو ما بيشتغل ولا بيقرب لبيتو ناس وحشة. فعشان كده ما يصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كده”.

وأعادت بعض الحسابات نشر التحذير والردّ على تطبيق الصور والفيديوهات، ما أثار موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين.

ويشار إلى أن بسمة أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بسبب ظهورها في لقاء أجري معها، ضمن فقرة من برنامج “تراندينغ” الذي يعرض على شاشةMBC4 بوجه منتفخ.

وأوضحت سبب ذلك بالقول إنه يعود إلى تأثير الولادة، مع الإشارة إلى أن الكاميرا تظهر الأشخاص أيضاً بوزن زائد.