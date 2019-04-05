ليبيا – دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي الخميس لأهمية الإمتناع عن التحركات التي قال بأنها تخل بروح الوفاق الوطني في غرب ليبيا في اشارة منه الى تحركات القوات المسلحة الليبية الى المنطقة الغربية .

أقصوي، أكد على أن بلاده تتابع عن قرب تلك التحركات خلال الأيام القليلة الماضية معرباً عن اعتقاده بعدم إمكانية إنهاء الانقسام في ليبيا، إلا عبر الحوار بين الجهات الفاعلة في البلاد .

وأشارت تركيا عبر المتحدث باسم خارجيتها دعمها المؤتمر الوطني الليبي الجامع المرتقب عقده منتصف أبريل الجاري .

يشار إلى أن هذا الموقف التركي الرافض لتحركات القوات المسلحة يأتي بعد موقف مماثل من الحليف القطرى .

ووصفت الخارجية القطرية في بيان لها وحدات الجيش التى تحركت للمنطقة الغربية بـ” القوة المعتدية”.

و أعلنت دولة قطر بأنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ” التصعيد العسكري ” الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع.

قطر إعتبرت في بيان نشرته وكالة أنبائها الرسمية بأن التحركات العسكرية للقوات المسلحة الليبية تنذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ، محذرةً من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا على حد زعمها.

وذكرت دولة قطر بحسب البيان الفاعلين الإقليميين والدوليين بـ”أن لهذه النقطة الأخيرة تأثيرا كارثيا على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتبارا إضافيا يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية” على حد زعمها.

ودعت قطر من وصفتهم بـ” جميع أطراف الصراع في ليبيا” إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة حسب وصفها.

يشار إلى أن بيان قطر يأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم أمس الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .