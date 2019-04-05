ليبيا – أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية ليف دينغوف أن روسيا ستواصل جهود الوساطة بشأن التسوية السلمية للوضع في ليبيا ، مؤكداً أنه لا يوجد طريق آخر سوى الحل السلمي للأزمة.

دينغوف قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك ” الروسية اليوم الجمعة :”إن الجانب الروسي يعمل كوسيط منذ البداية كما يعلم الجميع لقد عملنا لفترة طويلة على بناء علاقات جيدة مع جميع أطراف النزاع ، نحن لا ندعم أي طريقة أخرى غير التسوية السلمية لهذا الصراع”.