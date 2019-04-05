رسميا.. أليغري يكشف موقف رونالدو من المشاركة في مباراة ميلان

رسميا.. أليغري يكشف موقف رونالدو من المشاركة في مباراة ميلان

إيطاليا – تحدث ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن نجم “السيدة العجوز”، البرتغالي كريستيانو رونالدو وإمكانية مشاركته في مباراة الغد أمام ميلان.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة التي تدخل في إطار الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم: “رونالدو هو الأفضل.. قبل خمسة أيام من مواجهة أياكس أمستردام (في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)، يبدو كل شيء جيدا بالنسبة لرونالدو، وهو يقوم بكل شيء لكي يلعب، ونأمل أن يكون متاحا في مباراة أياكس، لكنه لن يكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة ميلان”.

ويسارع النجم البرتغالي الزمن، للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها الشهر الماضي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد ضيفه الصربي (1-1)، يسارع الزمن للحاق بمباراة فريقه يوفنتوس أمام مضيفه أياكس، المقررة في أمستردام في العاشر من الشهر الجاري.

وبعد انقضاء 30 جولة من الدوري الإيطالي، ينفرد يوفنتوس بالصدارة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي.

المصدر:matchtv.ru