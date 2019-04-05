إسبانيا – أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تقديره لـ “اللاعب الرائع” البلجيكي إيدين هازارد المرتبط حاليا مع تشيلسي ولكنه محط تقارير صحافية منذ أشهر عن احتمال الانتقال إلى النادي الملكي.

وعاد زيدان في مارس إلى تدريب فريق العاصمة بعد نحو تسعة أشهر من رحيله، وذلك خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل بسبب سوء النتائج. وتشير التقارير إلى أن زيدان الذي تلقى هذا الأسبوع خسارته الأولى (بعد فوزين) في المهمة الجديدة مع ريال، وذلك أمام فالنسيا 1-2 في الدوري المحلي لكرة القدم، يعتزم إجراء تغييرات في تشكيلته خلال الصيف والتخلي عن لاعبين وضم آخرين.

وتعليقا على سؤال بشأن هازارد، قال زيدان، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عشية مباراة ضد إيبار في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري “ما يمكنني قوله هو إنه لاعب أقدره، والجميع يعلم ذلك”.

وتابع “سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، وتابعته كثيرا وأعرفه شخصيا. لكن لا جديد بشأن رأيي به كلاعب: هو لاعب رائع”.

لكن زيدان رفض التطرق إلى ما إذا كان النادي الملكي سيحاول التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي، مكتفيا بالقول “لن أدلي برأيي الخاص، سنتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل”.

ويرتبط هازارد البالغ 28 عاما بعقد مع تشيلسي حتى 2020، لكن مستقبله مع الفريق اللندني لا يزال منذ أشهر مدار أخذ ورد، أكان من خلال التقارير الصحفية، أو تصريحاته الخاصة، أو تلك التي يدلي بها مدربه الحالي في تشيلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وبحسب التقارير، لم يوافق هازارد حتى الآن على تجديد عقده مع تشيلسي على رغم عرض إدارة الأخير راتبا أسبوعيا يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (نحو 450 ألف دولار أمريكي). ودعا ساري الطرفين لحسم المسألة، مؤكدا أنه لن يكون قادرا على منع رحيل اللاعب في حال رغب بذلك.

ويتوقع أن يحاول تشيلسي التمسك باللاعب، لاسيما في ظل عقوبة حظر التعاقدات التي فرضها بحقه الاتحاد الدولي (فيفا)، والممتدة لفترتي تعاقد (أي حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020).

وفي حين وعد زيدان بعد عودته إلى ريال بإحداث تغييرات في صفوفه، تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز ستضع تحت تصرفه ما قد يصل الى 500 مليون يورو للتعاقدات الجديدة.

وفي مؤتمره الجمعة، رفض زيدان التطرق لمصير أي من لاعبيه الحاليين، مؤكدا “لم أتخذ أي قرار، يتبقى أمامنا شهر ونصف الشهر من التنافس”.

المصدر: أ ف ب