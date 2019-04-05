ليبيا – غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة العاصمة طرابلس متجهاً إلى طبرق وبنغازي .

غوتيريس قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”إن هدفي لا يزال هو نفسه تجنب المواجهة العسكرية أكرر أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية بل هو حل سياسي”.

يشار إلى أن زيارة غوتيرس إلى طرابلس أمس الخميس واليوم إلى بنغازي وطبرق تأتي بالتزامن مع إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها يوم الاربعاء لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية وسيطرت وحدات الجيش بعد تلقيها الاوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتي الاصابعة وغريان ومدينة صرمان سلمياً .