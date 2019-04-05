ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الجمعة بأن وحدات القوات المسلحة قد باغتتهم في مدينة طرابلس ، مدعياً بأن هذه القوة التي أتت وتحمل الدبابات والمدرعات جائت لقتلهم .

باشاآغا أضاف في تصريح لقناة ليبيا الاحرار بأن الوضع الأمني في مدينة طرابلس جيد وممتاز ، مبيناً بأن وحدات القوات المسلحة استطاعت التسلل إلى مطار طرابلس وتعدته إلا أن قواته إستطاعت إسترداد المطار وأن المعارك تدور الآن في منطقة قصر بن غشير حسب زعمه.

وقال بأن المعارك ستستمر حتى دفع القوة التي وصفها بـ”المهاجمة” إلى خارج طرابلس وأنهم لن يكتفوا بدفعها خارج طرابلس فقط ، مؤكداً على أنهم سيقودون هجوم على المكان التي جائت منه وحدات الجيش في الرجمة .