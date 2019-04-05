ليبيا – في كلمة صحافية مقتضبة للصحفيين عقب مغادرته مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة جنوبي بنغازي ولقائه المشير خليفة حفتر ، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة ” انطونيو غوتيرس ” عن شعوره بأن قلبه ثقيل، راجياً انه لا زال بالإمكان تفادي تصادم دموي في طرابلس وما حولها في إطار تعقيبه على التطورات الجارية في محيطها .

وقال غوتيرش في المؤتمر الذي حضره مراسل قناة وصحيفة المرصد مساء الجمعة بأن الامم المتحدة لاتزال مستعدة لتيسيير اي حل سياسي يوحد المؤسسات الليبية.

وأضاف قائلاً : ” مهما حصل ستبقى الامم المتحدة وأبقى انا ملتزمين بدعم الشعب الليبي ، الليبيون يستحقون السلام والأمن والإزدهار وإحترام حقوقهم الإنسانية ” .

وفسّر بعض الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي بأن إستخدام ” غوتيرش ” لكلمة ” سنبقى ملتزمين بدعم الشعب الليبي ” على أنها في طياتها علامات إستفهام لعدم ذكره مفردة ” سندعم الحكومة أو الإتفاق السياسي ” .

ورافق ” غوتيرس ” خلال الزيارة المبعوث الأممي غسان سلامة وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة ومن جانب القيادة العامة حضر المشير حفتر واللواء عبدالكريم هدية أمين عام القيادة .

المرصد – خاص