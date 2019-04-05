ليبيا – جددت الحكومة الايطالية تأكيدها على أن الخيار الوحيد المستدام لتجاوز الازمة في ليبيا هو ذلك الذي يتصور مساراً سياسيا تحت إشراف الأمم المتحدة ، مشددةً على عدم توفر الخيارات العسكرية خاصة إذا كانت آحادية أي ضمانات لتحقيق حلول مسؤولة ودائمة.

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أشار في بيان صدر أمس الخميس ونشرته وكالة آكي الإيطالية إلى أنه يتابع بإهتمام وقلق تطورات الاحداث في ليبيا ، منوّها إلى أن الاستقرار في ليبيا يظل هدفاً أساسيا تسعى إليه إيطاليا منذ فترة طويلة لأن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا مستمر منذ مدة طويلة.

وأعلن كونتي أن حكومة بلاده تواصل دعم مبادرات المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يتواجد حاليا في ليبيا في ضوء المؤتمر الوطني الجامع المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وحذر كونتي من أن تبني مسار الاشتباكات المسلحة من شأنه أن يهدد بتأجيج العنف والذي يقود إلى الابتعاد بدلاً من الاقتراب من طريق السلام والاستقرار وهو حق كامل مكفول للشعب الليبي.