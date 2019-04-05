السعودية – أكد رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية (سابراك)، سلمان الأنصاري، على أن التقارب السعودي العراقي يحفظ استقرار المنطقة والعالم.

وقال الأنصاري، اليوم الجمعة، لـRT إن: “التقارب بين البلدين تتضح أبعاده الإستراتيجية منذ 22 أكتوبر 2017، حين وقعا في العاصمة السعودية الرياض اتفاقا لإطلاق المجلس التنسيقي المشترك، الأول من نوعه، بحضور وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون”.

وأضاف أن: “المملكة اتخذت خطوات عملية لتعزيز وتنشيط هذه العلاقات التي ظلت مُجمدة طوال الـ3 عقود الماضية، وهو ما بدا في افتتاح منفذ عرعر الحدودي في أغسطس 2017، وإعادة تشغيل خط الملاحة الجوي بين الرياض وبغداد في أكتوبر 2017 بعد توقف استمر منذ 1990”.

وأشار الأنصاري إلى أن “ما يؤشر إلى تعزيز العلاقة هو ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في فبراير 2018، عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمشاريع تصب في إعادة إعمار العراق، الذي دمرته الحروب، ومزقته الطائفية، والمذهبية، التي زرعتهما إيران بخبث شديد في الشارع العراقي”.

وتابع: “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضرورية لمواجهة الأعداء المشتركين الذين حاولوا توظيف انقطاع العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، لنشر الطائفية والمذهبية وتوظيف الشارع العراقي ليكون خنجرا في ظهر شقيقه العربي، وبالتالي فإن أي تقارب سعودي عراقي، هو في الحقيقة خطوة في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

المصدر: RT