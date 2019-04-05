انجلترا – أفاد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج حر وبإمكانه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن في أي وقت.

ونقل المحرر في صحيفة “غارديان”، باتريك فينتور” عن هانت قوله اليوم الجمعة إن “جوليان أسانج شخص حر وبإمكانه مغادرة هذه السفارة عندما يريد. ونود تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن. الأمر يتوقف عليه”.

من جانبه، ظهرت على حساب “ويكيليكس” في “تويتر” تغريدة مفادها: “أفاد مصدر رفيع المستوى في الإكوادور لـWikiLeaks بأن جوليان أسانج سيتم ترحيله خلال “ساعات أو أيام” عن طريق استخدام فضيحة #INAPapers كذريعة، وأنه يوجد بالفعل اتفاق مع المملكة المتحدة على اعتقاله”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الشرطة البريطانية نشرت ضباطا مسلحين في محيط سفارة الإكوادور لدى لندن اليوم الجمعة بعد أن أعلن “ويكيليكس” عن احتمال “طرد” أسانج من المبنى قريبا.

وقالت الشرطة البريطانية مجيبة عن سؤال من الوكالة بشأن أسانج “إنه لم تطرأ أي تغييرات في إجراءات الرقابة”، مؤكدة أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لا تزال “سارية” وأنها “ملزمة بتوقيفه حال مغادرته السفارة”.

وكانت وزارة خارجية الإكوادور قد أصدرت بيانا، أمس الخميس، رفضت فيه التعليق على ما وصفته بـ “شائعات أو نظريات أو تخمينات” بخصوص أسانج.

في وقت لاحق، صرح مسؤول إكوادوري رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”أسوشيتيد برس” بأنه لم يتخذ أي قرار بطرد أسانج من السفارة.

وأسانج موجود داخل سفارة الإكوادور منذ أغسطس 2012 ولم يغادر المبنى خوفا من اعتقاله فور خروجه وتسليمه للولايات المتحدة بسبب تسريبه آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية عبر “ويكيليكس”.

المصدر: RT + أسوشيتد برس