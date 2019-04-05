ليبيا – بارك رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنيين.

المستشار صالح دعا كافة المواطنيين لدعم تحركات قوات الجيش والالتفاف حول ابنائهم من منتسبي المؤسسة العسكرية ودعمهم والوقوف معهم لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن التي تدخلها.

وقال :” نؤكد لأهلنا في المنطقة الغربية بأن القوات المسلحة لا تستهدف أحداً سوى الإرهابيين والمتطرفين” ، مؤكداً أن قواتهم تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبي والهدف من هذه العمليات هو بسط أمن الوطن والمواطن وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها.

واختتم المستشار صالح تصريحاته بالتأكيد على أن العملية تهدف لحفظ الممتلكات العامة والخاصة دون المساس بأحد.