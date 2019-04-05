ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خالف كافة التفاهمات مع المجتمع الدولي بعد دخول قواته للمنطقة الغربية.

معيتيق أوضح في مداخلة عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” اليوم الجمعة أن ما وصفه بـ”التصعيد العسكري لحفتر” غير مبرر وغير مقبول وأن المجلس الرئاسي لم يسع للدخول في أي مواجهات عسكرية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا على قدرة حكومة الوفاق على التصدي لأي هجوم يستهدف المنطقة الغربية حسب زعمه.

وأكد معيتيق أن تحركات “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) العسكرية تهدف إلى كسب مساحات على الأرض من أجل أي تسوية سياسية، وهو أمر مرفوض تماماً حسب تعبيره.

وأضاف معيتيق أنه أكد للبعثة الأممية وعدد من وزراء خارجية الدول الكبرى أن تحركات “حفتر” العسكرية مؤشر واضح على أنه لا يرغب في أي تسوية سياسية ولا في انعقاد الملتقى الوطني ، مشيرا إلى أن هذه المواجهات ستصعب من إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السياسية في حال انعقاد الملتقى الوطني في موعده.