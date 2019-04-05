منظمة التجارة العالمية تصدر أول حكم لها في نزاع يتعلق بالأمن القومي

منظمة التجارة العالمية تصدر أول حكم لها في نزاع يتعلق بالأمن القومي

جنيف – افادت منظمة التجارة العالمية، إنها ستصدر في وقت لاحق الجمعة أول حكم لها على الإطلاق في نزاع تجاري يتعلق بالأمن القومي بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا مرتبط بالنقل بواسطة السكك الحديدية، وأضافت أن حكم المنظمة قد يمهد الطريق للبت في نزاعات أخرى متعلقة بالأمن القومي، منها نزاع مرتبط بالرسوم التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن التعريفات المفروضة على هذه المنتجات تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي فهي محصنة ضد أي تحد قانوني.

المصدر: “رويترز”