مصر – نشرت الفنانة كندة علوش على حسابها الخاص بإنستغرام صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما حياة دون أن يظهر وجهها في الصورة.

وعلقت على الصورة بقولها: “عالمي كله في صورة”، لتتلقى مئات التعليقات التي تمنت لها ولزوجها السعادة وأن يحفظ الله ابنتهما ويجعلها قرة عين لهما.

وتغيب كندة عن أي أعمال سواء سينمائية أو تلفزيونية هذا العام وذلك لتفرغها لرعاية ابنتها حياة، كما يغيب الفنان عمرو يوسف هذا العام عن شاشة رمضان بعد تأجيل عرض مسلسله الجديد “القائمة 36″، لعدم الانتهاء من التصوير ولوجود أزمات إنتاجية حالت دون إتمام العمل.