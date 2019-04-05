ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زايد هدية بدخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس لبسط اﻷمن فيها وتخليص طرابلس خاصة وليبيا عامة من كافة أنواع الجريمة والارهاب والتطرف الديني والفكرى وللحفاظ على سلامة ووحدة وسيادة كامل التراب الليبى.

هدية دعا في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع ” المصرية أمس الخميس أبناء طرابلس ومصراتة وكل المدن المحيطة بمدينة طرابلس أن يرحبوا بدخول قوات الجيش الليبى المكون من كافة أبناء المدن والمناطق الليبية،مؤكدا أن الجيش ليس محسوبا على منطقة أو قبيلة أو حزب أو جماعة وليس لديه أي حسابات مع أحد فهدفه الوحيد هو حماية ليبيا وأهلها الكرام.

ونوّه هدية إلى أن الجيش قادم لبسط الأمن ومحاربة الارهاب ومكافحة الهجرة الغير الشرعية ولن يتدخل فى الأمور المحلية للمدن،مطالباً بالترحيب بالجيش لقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها كانت سياسية أو عسكرية.