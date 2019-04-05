هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار وننتظر ردا نهائيا

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار وننتظر ردا نهائيا

فلسطين – أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار ونحن في انتظار الرد النهائي، بحسبما أفادت به وكالة “الأناضول” الجمعة.

وفي وقت سابق صرح هنية بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال.

وأكد خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال القطاع، “أن حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على تل أبيب، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن هناك حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة.

وأضاف هنية: “قضيتنا ليست إنسانية.. إنها قضية تحرر وطني”.

وأعاد هنية التأكيد على “أن الوحدة خيار استراتيجي، والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل”.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد أشتية خطوة في عكس الاتجاه، قائلا إن تلك الحكومة تعمل خارج الإجماع الوطني، وليس لها غطاء استراتيجي ولا سياسي ولا وطني ولا اقتصادي.

المصدر: وكالات