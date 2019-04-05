ليبيا – طالب 32 عضواً من مجلس النواب في بياناً لهم اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي وكافة القوى الدولية بالوقوف مع الليبيين في ما وصفوه بـ”المعركة المقدسة” والتي يقوم بها الجيش بالمنطقة الغربية ،داعيين إلى عدم التدخل في الشأن الليبي خاصةً أن معركة الجيش في فرض هيبة الدولة في شرق وجنوب ليبيا كان عملاً وطنياً ناجحاً.

النواب أوضحوا في بيانهم والذي تلقت المرصد نسخة بأن الشعب الليبي عانا كثيراً وذاق الويلات وشغف العيش،لافتين إلى أن ليبيا أصبحت مرتعاً للفساد والفوضى وملاذا للإرهابيين ومعبراً للمهاجرين.

وأضاف:”لقد ساءت سمعة بلادنا في كل دول العالم نتيجة ممارسات الميليشيات والتيارات المتطرفة وضياع هيبة الدولة وانتهاك حدودها واهدار ثرواتها وسط تردي الحالة المعيشية للمواطن الليبي”.

وبارك النواب إنتصارات القوات المسلحة التي تخوض معركة استعادة الوطن وإرساء دعائم الأمن وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع البيان :” إن جيشنا الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى لتطهير شرق وجنوب ليبيا ويخطو بكل ثبات لتطهير غرب ليبيا هو جيش كل الليبيين انه بمثل بوتقة انصهرت فيها كافة القبائل والمناطق والمدن ولا مطالب له إلا الحياة الكريمة للشعب الليبي والقضاء على الفوضى وإحكام السيطرة على الحدود ونزع السلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية وتمكين الليبيين من بناء دولة المؤسسات والقانون”.

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