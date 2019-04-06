أسعار النفط تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية

أسعار النفط تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية

الولايات المتحدة – أغلقت أسعار النقط، السبت، على ارتفاع بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة هدأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيداً للصراع في ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1,01 دولار، أو 1.46 في المئة، لتبلغ عند التسوية 70.41 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أيضاً عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.17، أو 1.88 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.27 دولاراً للبرميل.

وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأميركي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

ولقيت الأسعار دعما أيضاً من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.

رويترز