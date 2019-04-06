ومن جهته إتهم الدبلوماسي حسن الصغير بأن السراج وباشاغا ومعيتيق يدفعون نحو التقسيم وذلك بإستئثارهم بغرب البلاد ومحاولات السيطرة على الجنوب ، ليذهبوا لاحقاً لخطة التقسيم وفق تفاهم دولي يُبقي الجيش في الشرق فقط في حال نجاحهم في السيطرة على الغرب والجنوب ، وذلك على حد تعبيره .

وفي يونيو الماضي ألمح رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي باللجوء الى خيار تقسيم البلاد وذلك عقب إعلان قيادة الجيش حينها تسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة فى بنغازي .

نعيش هذه الأيام مرحلة ربما هى الأخطر على مدى العقود الماضية، قد نُدفع فيها لتبنى حلول كنّا دائما نستبعدها بل نرفضها بشدة حفاظًا على وحدة الوطن .

حلول قد… https://t.co/viuFkgtzcM — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) June 27, 2018

وفى تغريدة عبر حسابه الرسمي وصفحته الموثقة على فيسبوك ، قال السويحلي : ” نعيش هذه الأيام مرحلة ربما هى الأخطر على مدى العقود الماضية، قد نُدفع فيها لتبنى حلولٍ كنّا دائما نستبعدها بل نرفضها بشدة حفاظًا على وحدة الوطن ” .

وأضاف السويحلي ان هذه الحلول قد تكون مؤلمة ومرفوضة عاطفيًا ولكنها ربما عمليًا هى الوحيدة المُتاحة والأقل كلفة لتفادي النزاع والمحافظة على مشروع ما تبقى من دولة ليبيا المدنية الديمقراطية أمام ما وصفه بتعنّت مد الإستبداد المُلتحف بالإبتزاز الجهوي ￼.

وجاء هذا التعليق من السويحلي حينها كأول تعليق منه منذ الاطاحة به من رئاسة المجلس الاستشاري وعقب تعرض الموانئ النفطية الى هجمات متكررة منذ ان قامت القيادة العامة بإعادة إفتتاحها عقب 3 سنوات من الاغلاق الذي نفذه آمر حرس المنشآت السابق ابراهيم جضران.