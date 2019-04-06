واستعاد البيزو بعض قوته في وقت لاحق، لكنه أنهى جلسة التداول عند 34.97 للدولار، وهو أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق.

ويطارد الركود والتضخم المرتفع حكومة الرئيس، موريسيو ماكري، الذي يحظى بإشادة من المستثمرين عن سياساته للسوق الحرة لكنه يخسر شعبيته قبل انتخابات في أكتوبر.

ويعاني الناخبون من تخفيضات في الدعم للمرافق العامة وإجراءات تقشفية أخرى أمر بها ماكري في إطار مسعاه للقضاء على العجز الأوليفي الميزانية.

وستواجه الأرجنتين استحقاقات تمويلية بقيمة 27.3 مليار دولار العام القادم، وفقا لبيانات نشرتهاوزارة الخزانة ،الجمعة، ارتفاعامن تقدايراتها السابقة البالغة 25.9 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أيضا أن إصدارات الدين المقومة بالبيزو من المتوقع أن تبلغ 17.8مليار دولار العام القادم، ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 16.1مليار دولار.