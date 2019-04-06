فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 83 مواطنا أصيبوا بجروح، الجمعة، أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرة الأسبوعية السلمية بشرق قطاع غزة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، بوصول “83 مصابا بجراح مختلفة إلى مستشفيات قطاع غزة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات الجمعة الـ53 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية”.

فيما نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية عن مصادر طبية أن 83 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة شاب آخر بقنبلة غاز في صدره فيما تعرض آخرون للاختناق، بعدما أطلقت قوات الجيش المتمركزة خلف السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع “الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً شرق مدينة غزة”.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الشبان والطواقم الطبية شرق مخيم البريج، فيما أصابت شابا برصاصة مطاطية شرق جباليا.

ونقلت “وفا” عن ضابط إسعاف قوله إن القوات الإسرائيلية تستخدم نوعا جديدا من قنابل الغاز يصيب المتعرضين له بالغثيان والهيجان.

المصدر: RT + وفا