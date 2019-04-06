العراق – أعلن وزير النفط نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، إن ما تم توقيعه مع الجانب السعودي هو مذكرات تفاهم بين البلدين وليست اتفاقيات كون الاتفاقيات بحاجة الى تشريع من مجلس النواب.

وأوضح الغضبان في تصريح أن تلك المذكرات قد استكملت بالكامل لكنها ستفعل وتوقع بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي برفقه وفد حكومي رفيع للملكة العربية السعودية قريبا, لتأخذ صداها ومداها بحضور رئيس الوزراء والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الغضبان أن لدى الجانبين رغبة كبيرة في تفعيل بنود المذكرات ترجمة للإرادة السياسية بين البلدين في تقوية العلاقات وطي صفحة الماضي, مبينا ان العلاقات قد أطرتها هذه المذكرات في مختلف نواحي الحياة منها السياسية والعسكرية والأمنية وفي مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد والمال والزراعة والبيئة والتبادل الثقافي والنقل والموانئ والمطارات وتأشيرات الدخول وفي التعليم والتعليم العالي, إضافة الى فرص قدمتها المملكة لتدريب ودراسة الطلبة العراقيين في الجامعات السعودية.

وكالات