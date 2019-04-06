ليبيا – أصدرت حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس بيان نشرته عبر موقعها الرسمي ( للإطلاع من المصدر إضغط هنا ) على إثر التطورات الأمنية والعسكرية التي قالت بأنها تجري في ليبيا جاء ممهوراً بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي.

وقال الغنوشي أن بيان الحركة يأتي على إثر التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها ليبيا الأيام الأخيرة، والمتمثلة بالخصوص فى ماوصفته بـ ” لجوء بعض أطراف الصراع إلى التصعيد العسكري ” قبل أيام من موعد إنعقاد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده بمدينة غدامس، وبعد أيام من دعوة قمة الجامعة العربية إلى الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء وفقاً لنص البيان .

وأكدت النهضة بأنها تعتبر النزوع الى التصعيد العسكري مدخلاً لاستباحة دماء الليبيين وتهجيرهم ومقوضا للمسار السياسي السلمي ومهددا للسلم الإجتماعي والأهلي في ليبيا ، إلى جانب كونه يمثل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها.

كما عبرت الحركة الإخوانية عن استنكارها لما وصفته بـ ” التدخل السلبي لبعض الأطراف الأجنبية، الإقليمية والدولية في الشأن الليبي ” من خلال تأجيج الفتن واثارة الصراعات الداخلية بدل المساهمة في حقن الدماء وحماية الانفس والأعراض .

ودعت الحركة كل الليبيين و الفرقاء السياسيين إلى رفض الحلول العسكرية وتغليب لغة الحوار والتوافق في اطار حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأعربت الحركة عن دعمها لكل القوى التي تعمل على النأي بالأزمة الليبية عن التدخلات الخارجية والسعي إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية والقطع مع اشكال التسلط على إرادة الشعب الليبي مهما كانت عناوينها وذلك على حد تعبيرها .

المرصد – متابعات