ليبيا – أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة في بيان لها أن المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية يمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية او طائرة تصوير جوي من اي جهة كانت.

غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة بقيادة اللواء محمد منفور أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها ستتعامل مع اي طائرة حربية في هذه المنطقة كهدف معادي وسيتم ضرب المطار الذي اقلعت منه علي الفور.

يشار إلى أن هذا البيان يأتي بالتزامن مع إعلان غرفة العمليات الجوية بكلية مصراتة مسؤوليته عن تنفيذ غارات على مواقع القوات المسلحة في مدينتي غريان ومزدة.