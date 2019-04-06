ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط توفر البنزين بخزانات الشركة بكافة مستودعاتها وبمعدلاتها الطبيعية.

الوطنية للنفط لفتت وفقاً لموقعها الرسمي إلى أن عمليات التشغيل بالشركة تسير على مدار الساعة بشكل طبيعي في العاصمة طرابلس وفي خزانات الشركة بطريق المطار.

وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله:” نحن على تواصل مستمر مع لجنة ادارة شركة البريقة و نقوم بمتابعه سير الأعمال أولا بأول”.