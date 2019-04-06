ليبيا – أكد وزير الخارجية الروسي بأنه بحث مع نظيره المصري التطورات عملية الجيش الوطني الليبي والاشتباكات التي يخوضها مع المليشيات في العاصمة وباقي مناطق البلاد.

لافروف أكد بأن بلاده تتابع كيفة تعاطي مجلس الأمن مع هذه الاحداث ، مؤكداً على رفض بلاده لتوجيه الاتهامات لأي طرف في هذه الازمة من خلال مجلس الامن .

وإعتبر بأن البلد أصبحت مدمرة بسبب عمليات الناتو في الـ2011 ، مبيناً بأن الاحداث الجارية الان يتحمل مسؤوليتها الناتو الذي جعل ليبيا باباً للسلاح والهجرة غير الشرعية والارهاب.

واختتم لافروف حديثه بالتأكيد على أن روسيا ومصر ينسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة حل الخلافات من خلال حوار شامل.