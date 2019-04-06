ليبيا – جددت دولة قطر تنديدها بعمليات القوات المسلحة الليبية في المنطقة الغربية مطالبة بوقفها الفوري على إعتبارها ” تصعيد خطير ” من قبل من وصفته بـ ” اللواء المتقاعد خليفة حفتر ” .

وإتهمت قطر الجيش الليبي أو ما وصفتها بـ ” قوات حفتر ” بالتصعيد لتخريب المسار السياسي والحوار الوطني في ليبيا وذلك من خلال تصريح عبر قناة الجزيرة للناطقة باسم الخارجية القطرية ” لولوة الخاطر ” .

وقالت قطر بأنها ترى في هذا ” التصعيد العسكري ” تقويضاً للمسار السلملي للحل الذي ترعاه الأمم المتحدة وبأنه ينذر بإعادة ما وصفتها بحالة الفوضى في الغرب الليبي بما من شأنه أن يفجر حزمة من التداعيات غير المحمودة على المؤسسات والمواطن الليبي والأمن الإقليمي .

وأعربت عن قطر عن إستغرابها من أن يأتي هذا التحرك بهذا التوقيت مع قرب إنعقاد الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده في غدامس منتصف الشهر الجاري متهمة الجيش بالعمل باجندات ضيقة على حساب مصلحة الشعب الليبي .

وإنتقدت الخارجية البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول المطالبة بوقف العمليات العسكرية في طرابلس ، داعية هذه الدول إلى ترجمة مواقفها على الأرض ولجم ما أسمتها ” قوات حفتر ” .

المرصد – متابعات