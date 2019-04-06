ليبيا – سيطرت التطورات السياسية والأمنية في ليبيا على أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي المنعقد أمس الجمعة الذي ترأسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

صحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية كشفت وفقاً لما تسرب من الجلسة المغلقة إلى أن الإجتماع استعرض مستجدات الوضع في ليبيا الذي وُصف بـ”الخطير”.

ودعا الرئيس التونسي خلال الإجتماع إلى تفادي التصعيد والإسراع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين جميع الأطراف.

كما ناقش الاجتماع الخطة الأمنية والعسكرية التي تكون قادرة على ضمان سلامة الحدود التونسية في حال استغلال عناصر إرهابية للوضع المتوتر لمحاولة التسلل إلى تونس.

يشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية أعربت عن انشغال تونس بالتطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا وعن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في ليبيا، داعيةً جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه.