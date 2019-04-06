ليبيا – أعلن المطلوب للنائب العام إبراهيم جضران المدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت عن دعمه لما وصفه بـ” النصر العظيم” الذي حققته قوات الوفاق في المنطقة الغربية على القوات المسلحة حسب زعمه.

جضران زعم في بيان له اطلعت عليه المرصد بأن وحدات الجيش التابعة للقيادة العامة تتكون مما وصفه بـ”بقايا النظام الساقط” (النظام السابق) ومروجي المخدرات والمعارضتين السودانية والتشادية ، مدعياً بأن هذف القوات المسلحة هو محاربة الشعب الليبي بكل مكوناته واجهاض “ثورة 17 فبراير” .

وطالب الجضران من وصفهم بـ”شرفاء ليبيا” بالوقوف معه ضد القائد العام للجيش المشير حفتر ، معتبراً بأن الاخير حرمهم من حرية الاعلام والرأي الاخر والتداول السلمي على السلطة على حد زعمه.