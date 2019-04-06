طهران – وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إلى إيران صحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن “رئيس الحكومة وصل قبل قليل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين”، مضيفا أن عبد المهدي يترأس خلال الزيارة وفدا وزاريا وعددا من رجال الأعمال.

وسيلتقي عبد المهدي خلال هذه الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن قيادات إيرانية أخرى، وسيبحث كذلك عددا من الملفات على رأسها الاقتصادية و التجارية من أجل التحرك بما يسمح بتخفيف عواقب العقوبات الأمريكية على طهران.

وفي الشهر الماضي زار الرئيس الإيراني حسن روحاني العراق ووقع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة بين البلدين.

وتتزامن زيارة عبد المهدي لطهران مع توقعات مسؤولين أمريكيين بأن إدارة ترامب تتجه لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهو ما يعد سابقة، فللمرة الأولى تصنف واشنطن رسميا تشكيلات تابعة لجيش دولة أخرى على أنها جماعة إرهابية.

المصدر: RT+ وكالات