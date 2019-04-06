ليبيا – عقد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى أمس الجمعة اجتماع طارئ مع عدد من مديري المستشفيات الكبرى والمتخصصة في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ بطرابلس.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إستعراض جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ داخل المستشفيات وسد أي عجز طارئ قد يحدث لاحقاً.

وياتي هذا الاجتماع بحضور مدير عام مركز الطب الميداني والدعم للتطرق لتوزيع نقاط تمركز وحدات الإسعاف بمناطق الاشتباكات. كما شارك في الاجتماع كل من مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة ومدير إدارة الصيدلة ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي.