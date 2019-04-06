فرنسا تكشف عن خلافات بين دول “G7” حول بعض قضايا الشرق الأوسط

فرنسا تكشف عن خلافات بين دول “G7” حول بعض قضايا الشرق الأوسط

فرنسا – كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن وجود خلافات بين دول مجموعة “G7” تتعلق بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وملف إيران.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي ختامي عقده اليوم عقب اجتماع جرى خلال الجمعة والسبت في مدينة دينار الفرنسية لوزراء خارجية مجموعة “G7″، التي تشمل كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني: “على الرغم من الهواء الطلق في دينار، إلا أننا لم نتمكن من تجاوز بعض الخلافات العالقة بيننا”.

وتابع لودريان أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا بشكل عام على مجموعة واسعة من القضايا، لكنها لم تستطع التوصل إلى مواقف مشتركة بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسألة النهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع قضية إيران.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي مع ذلك: “أعتقد أن المحادثات كانت بناءة ومرضية من حيث النبرة والمسائل الأساسية”.

المصدر: رويترز + وكالات