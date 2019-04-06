فيديو | قاعدة مصراتة الجوية تعلن مسؤوليتها عن قصف غريان ومزدة حفاظاً على ” مكاسب الثورة “

فيديو | قاعدة مصراتة الجوية تعلن مسؤوليتها عن قصف غريان ومزدة حفاظاً على ” مكاسب الثورة “

ليبيا – قال المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ بالكلية الجوية مصراتة التابع للرئاسي محمد قنونو بأنهم تلقو الاوامر بتنفيذ طلعات جوية قتالية ورفع درجة الاستعداد وأنهم جاهزون لتنفيذ السراج ورفع درجة استعدادها القصوى وتنفيذ الطلعات الجوية الاستطلاعية والقتالية.

قنونو قال في بيان مصور اطلعت عليه المرصد أمس الجمعة جاهزية غرفته للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية ، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات البرية والبحرية ودفاع جوي التابعة للرئاسي.

وأكد قنونو على أنهم حريصون على ما وصفها بـ”مكاسب ثورة فبراير المجيدة” ، وأنهم مع قوات الرئاسي على الارض حتى تحقق أهدافها.