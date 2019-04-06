بولندا – صدم قطار، كان يسير بأقصى سرعة، بسيارة إسعاف عند نقطة عبور، في مدينة بوشيكوفو البولندية، وأسفر الحادث المريع، عن مقتل الطبيب والممرض، اللذين كانا داخل السيارة، على الفور.

وقالت قناة TVN24 المحلية، إن سيارة الإسعاف، لم تكن تحمل أي مرضى، وذكرت أن سائق السيارة، أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

وفي شريط فيديو حول الحادث، نشر على موقع يوتيوب، ظهرت لحظة التصادم، وقبلها بدت سيارة الإسعاف وهي تحاول عبور سكة الحديد، ولكن الحاجز كان مغلقا من الجهة الأخرى وهو ما جعلها تقف على السكة تماما. وحاول السائق الالتفاف والعودة ولكن الوقت كان قد فات، ووقع الاصطدام.

وأضافت القناة، أن سيارة الإسعاف كانت في طريقها لنقل أحد المرضى من مستشفى بوشيكوفو إلى عيادة في بوزنان. وباشرت السلطات البولندية المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث. المصدر: لينتا رو