ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن تأييدها للعمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة التي عاثت في البلاد نهباً وفساداً وتحول دون قيام الدولة.

لجنة الشؤون الخراجية بالبرلمان أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه على أن ما تقوم به القوات المسلحة هو واجب وطني تجاه الوطن والمواطن للقضاء على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون.

وطمأنت اللجنة كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية ورعاياها بطرابلس بأن القوات المسلحة حريصة على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وسعيها لتأمينهم وتقديم كل المساعدة لهم.