الولايات المتحدة – أكدت نتائج دراسة جديدة إن تمارين الأيروبيك لها تأثير جيد على صحة العيون إذا مورست مرتين إلى 5 مرات في الأسبوع ولو لبضع دقائق في كل مرة.

ويفرز الجسم خلال التمارين مادة كيميائية تسمّى BDNF، تعمل على إبطاء شيخوخة الخلايا العصبية للعيون والذاكرة.

ودعت نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية “نيورولماج” المتخصصة في دراسات الأعصاب إلى ممارسة المزيد من تمارين الأيروبيك حتى أثناء مشاهدة التلفزيون.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، تقلل تمارين الأيروبيك خطر فقدان البصر عند الشيخوخة بنسبة 73 بالمائة، ويعتبر النشاط البدني أفضل وسيلة لحماية العين من المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وكلما كان المشي أو الركض أسرع كلما تحققت الوقاية بدرجة أكبر.

وتنتمي مجموعة واسعة من التمارين إلى الأيروبيك، مثل الركض، ونط الحبل، والجري في المكان، والمشي السريع، والركض، وركوب الدراجة، وكل التمارين التي يمكنك ممارستها في البيت لبضع دقائق وتساعد على تشغيل القلب والرئتين.